Fenerbahçe Hatayspor'u konuk etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor'u ağırladı. İsmail Kartal'ın tek değişiklik yaptığı maçta sarı-lacivertliler 5 eksikle sahaya çıktı. Cengiz Ünder ise sakatlıktan dönerek kadroda yer aldı. Taraftarlar ise Gazze'deki zulme dikkat çekmek için pankartlar astı.

-İsmail Kartal'dan tek değişiklik

-Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

- Cengiz Ünder kadroda

-" Gazze'deki Zulme Dur De!" pankartı

-Volkan Demirel'den 2 değişiklik

- Fenerbahçe'den "Evinize Hoş Geldiniz" paylaşımı

-Taraftarlardan Volkan Demirel'e büyük destek

Mustafa AKIN-Sezer AFŞAR/İSTANBUL, – Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19: 00'da başlayan maçta hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Kemal Yılmaz üstlendi.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynanan Kasımpaşa maçı 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Kartal, Jayden Oosterwolde'nin yerine Bright Osayi Samuel'e görev verdi. Tecrübeli teknik adam, Hatayspor maçına şu 11'le çıktı: "Dominik Livakovic, Bright Osayi Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko."

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Hatayspor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Joshua King ve Emre Mor kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra Jayden Osterwalde teknik ekip kararı doğrultusunda dahil edilmedi.

CENGİZ ÜNDER KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlığı sona eren Cengiz Ünder, Hatayspor maçı kadrosunda yer aldı. Ligde 17 Eylül tarihinde oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Cengiz Ünder, adalesindeki yırtık nedeniyle ligde 4 maç, Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 maçta takımını yalnız bıraktı. Cengiz Ünder, 32 gün sonra Hatayspor maçıyla takıma döndü. Milli futbolcu, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

"GAZZE'DEKİ ZULME DUR DE! PANKARTI"

Fenerbahçeli taraftarlar, İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılara dikkat çekmek amacıyla tribüne 'Gazze'deki Zulme Dur De!' pankartı astı. Taraftarlar, karşılaşma öncesinde "Kahrolsun İsrail, Filistin'e Özgürlük" şeklinde tezahüratlarda da bulundu. İki takım oyuncuları sahaya 'Gazze'de Yapılan Zulmü Kınıyoruz' pankartıyla çıktı. Öte yandan mücadele öncesinde Gazze'de ölen siviller için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

VOLKAN DEMİREL'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Konyaspor maçının ilk 11'inden 2 değişiklik yaparak takımını Fenerbahçe karşısında sahaya sürdü. Demirel, savunmada Kamil Ahmet Çörekçi yerine Recep Burak Yılmaz'a; sol kanatta ise Lamkel Ze yerine Joelson Fernandes'e forma verdi. Hatayspor, Fenerbahçe karşısına şu ilk 11 ile çıktı; "Erce Kardeşler, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Aburjania, Matondo, Dele-Bashiru, Rivas, Joelson, Dadashov."

FENERBAHÇE'DEN "EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ" PAYLAŞIMI

Fenerbahçe, karşılaşma öncesi Hatayspor'u anlamlı bir pankartla karşıladı. Sarı-lacivertli kulüp, teknik ekip ve oyuncuların giriş yaptığı bölümün üzerine "Evinize hoş geldiniz" pankartı asarak Akdeniz ekibine anlamlı bir jest yaptı. Bunun yanı sıra karşılaşma öncesi stat ekranlarında 'Hatay bizim de şahsi meselemiz', 'Evine hoş geldin Volkan Demirel' ve 'Fenerbahçe, Hatay halkının yanında' yazıları gösterildi. Tribünde "Bir Şehrin Umudu, Fenerbahçe'nin Gururu" pankartı açılırken mücadele öncesinde Dzeko, Volkan Demirel'e çiçek takdim etti.

TARAFTARLARDAN VOLKAN DEMİREL'E BÜYÜK DESTEK

Fenerbahçe taraftarları, karşılaşma öncesi Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, eski oyuncuları ve kulübün sembol isimlerinden birisi olan Demirel'i karşılaşma öncesi tezahüratlarla tribünlere çağırdı. Bu çağrı üzerine Demirel, kale arkası tribünlerine gitti. Fenerbahçe taraftarları, uzun bir süre 'Fenerbahçe'nin çocuğu Volkan Demirel' tezahüratlarında bulundu.