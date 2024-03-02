Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-0 mağlup etti

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Osayi Samuel ve Cengiz Ünder'in attığı gollerle Fenerbahçe galip geldi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Strandberg'in kafa pasında Halil Dervişoğlu'nun volesi dışarıya çıktı.

52. dakikada Cengiz Ünder'in pasında ceza alanına hareketlenen Mert Hakan'ın sağ çaprazdan vuruşu az farkla dışarıya gitti.

55. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Szymanski'nin vuruşunu Burak Yılmaz çizgiden çıkardı.

56. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Dzeko'nun şutunu kaleci Erce yatarak kontrol etti.

57. dakikada Matondo'nun ceza sahası dışından sert şutu İsmail Yüksek'e çarparak az farkla kornere çıktı.

59. dakikada Rui Pedro'nun pasında ceza yayı Halil Dervişoğlu'nun sert şutunu kaleci Livakovic iki hamlede kontrol etti.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Strandberg dk. 46), Maksimovic, Burak Yılmaz, Ghoulam (Cemali Sertel dk.60), Matondo, Boudjemaa (Ömer Faruk Beyaz dk. 69), Dele Bashiru (Doğukan Sinik dk. 60), Rui Pedro, Rivas, Halil Dervişoğlu (Dadashov dk.79)

Yedekler: Bekaj, Cengiz Demir, Görkem Sağlam, Abdülkadir Parmak, Joelson Fernandes

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Oosterwolde dk. 65), Becao (Bonucci dk. 82), Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Mert Müldür dk. 88), İsmail Yüksek, Mert Hakan (Krunic dk.82), Szymanski, Cengiz Ünder Cengiz Ünder (Fred dk. 65), Tadic, Dzeko

Yedekler: İrfan Can, Ahmet Necat Aydın, Zajc, Serdar Dursun, Batshuayi

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Osayi Samuel (dk.25), Cengiz Ünder (dk.40) Fenerbahçe

Sarı kartlar: Osayi Samuel, Becao, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Matondo (Hatayspor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Cengiz Ünder Fenerbahçe Hatayspor Mersin Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Mart İnstagram sorun mu var? Kopuk dizisi hangi gün? Kopuk dizisi nerede, saat kaçta yayınlanıyor? MSÜ Piercing, toka, takı yasak mı? MSÜ sınavına piercing, toka, takı ile alınır mıyım? MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN 2024? Muhtarlık seçimleri hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? SAKARYASPOR – MANİSA FK CANLI: Sakaryaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Sakaryaspor Manisa FK canlı yayın linki! HATAYSPOR – FENERBAHÇE CANLI: Hatayspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Hatayspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Sakaryaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sakaryaspor - Manisa FK maçı nereden izlenir? Hatayspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında, hangi tarihte ödenecek? Yedigün hangi ülkenin? Yedigün boykot listesinde var mı, israil malı mı? Nottingham Forest - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nottingham Forest - Liverpool maçı nereden izlenir? GADDAR OYUNCULARI KİMDİR? Gaddar oyuncu kadrosunda kimler var? Gizem Arıkan'ın sevgilisi kim? Gizem Arıkan nişanlandı mı, kimle nişanlandı? Zeytinburnu belediyesi hangi parti? Zeytinburnu belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bir Dağ Masalı nerede çekilmiştir? Bir Dağ Masalı filmi hangi şehirde, ilde çekildi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title