Fenerbahçe, Hatayspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Hatayspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Süper Lig’in 37. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idmanda oyuncular ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmaları yaptı.

SÜPER Lig'in 37'nci haftasında Pazartesi günü deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı çalışmayla Hatayspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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