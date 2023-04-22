İlk kurşun geldi! Fenerbahçe, hakem kıyımının ardından TFF ve MHK'yi soru yağmuruna tuttu

Fenerbahçe, VAR kayıtlarını incelikten sonra bazı hakemlere maç vermeyeceğini açıklayan MHK'ye kritik sorular yöneltti. Sarı-Lacivertliler, hangi takımların lehine ve aleyhine yönelik kararların olduğunu ve kayıtların kulüplere servis edilip edilmediğini sordu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) ikinci bir karara kadar bazı hakemlere maç verilmeyeceğini bildirdi. MHK'den yapılan açıklamada, "Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE'DEN İKİ SORU

Fenerbahçe, bu kararın ardından "Bahsi geçen hakemler hangi maçlara, hangi takımlar lehine fayda sağlamış ve hangi takımlar aleyhine kararlar vermişlerdir? VAR konuşmalarında neden bahsedilmiştir, 'ofsaytımsı' örneğinin benzerlerine rastlanmış mıdır, VAR konuşmaları belli bazı kulüplere sevis edilmiş midir?" şeklinde bir açıklama yayımladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Merkez Hakem Kurulu'nun bugün yapmış olduğu açıklamayı dikkatle takip ettik.

Yapılan açıklamada net bir yaklaşımın olmamasının;

ligimize dair hali hazırda taşınan, üst üste örneklerle güçlenen ve 'ofsaytımsı' tanımı ile derinleşen soru işaretlerini daha da kuwetli hale getireceğine inanıyoruz.

Attığımız her adımda belirttiğimiz gibi Türk futbolunun içinde bulunduğu durumdan endişe ediyoruz.

Bahsi geçen hakemler hangi maçlara, hangi takımlar lehine fayda sağlamış ve hangi takımlar aleyhine kararlar vermişlerdir?

VAR konuşmalarinda nelerden bahsedilmiştir, 'ofsaytımsıl örneğinin benzerlerine rastlanmış mıdır, VAR konuşmaları belli bazı kulüplere servis edilmiş midir?

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tüm bu soruları gündeme getiriyor, yapılan açıklamada satır aralarında bırakılan boşlukların tamamlanmasını talep ediyoruz."