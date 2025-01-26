Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 Mağlup Ederek 6. Galibiyetini Aldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de karşılaştığı Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek evinde üst üste 6. maçını kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi Youssef En-Nesyri'nin 2, Oğuz Aydın'ın 1 golüyle 3-1 mağlup etti. Kanarya, üst üste aldığı deplasman galibiyetleri sonrası taraftarı önüne çıkarken kazanma alışkanlığını İzmir temsilcisi karşısında da sürdürdü. Ligin 10. haftasında Bodrum FK'yı 2-0'lık skorla geçen sarı-lacivertliler sonrasında sırasıyla Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor ve Göztepe maçlarından 3 puanla ayrıldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri iç sahada 8. galibiyetini elde ederken, tek puan kaybını Galatasaray'a (3-1) karşı yaşadı.

Fenerbahçe, iç sahada kazandığı müsabakaların 4'ünde kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler rakip filelere 22 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. - İSTANBUL