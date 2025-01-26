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Fenerbahçe-Göztepe maçına dakikalar kala Kadıköy bir anda karıştı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesinde İzmir ekibinin taraftarları ile emniyet güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde emniyet güçleriyle Göztepeli taraftarlar arasında arbede yaşandı.

TARAFTARLAR YÜZLERİNİ AÇMADI, POLİS MÜDAHALE ETTİ

Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka için Kadıköy'e gelen İzmir ekibinin taraftarları, polis eşliğinde stadyuma girdi. Taraftarları taşıyan her otobüsün ve midibüsün içerisinde emniyet yetkilileri yer alırken taraftarların araçlardan inişinde arbede yaşandı. Yüzünü kapatmak isteyen Göztepe taraftarlarını polisler açmaları konusunda uyardı. Arbedede bir polis memurunun yere düştüğü görüldü. Göztepeli bazı taraftarları gözaltına alan polislerin kontrolü de sağlamasının ardından taraftar, deplasman tribününe giriş yaptı.

Fenerbahçe-Göztepe maçına dakikalar kala Kadıköy bir anda karıştı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErgün Eroglu:

Ali koç bey intikam alıyor ????bana yaparsanız ben iki katını yaparım birde kalkmışlar edepten bahsederler her şeyi böyle gözünüze bulaştırırsınız işte

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