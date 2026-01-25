Haberler

Fenerbahçe, Göztepe ile 1-1 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Dorgeles Nene'nin 17. dakikada attığı golle öne geçen Fenerbahçe, Janderson'un 24. dakikada kaydettiği golle eşitliği koruyamadı.

(İSTANBUL) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetti.

Ev sahibi Fenerbahçe 17. dakikada Dorgeles Nene ile Göztepe karşısında 1-0 öne geçti.  24. dakikada Janderson'un kaydettiği golle Göztepe skora dengeyi getirdi ve durumu 1-1 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: ANKA / Spor
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester United'ın Manchester City'den sonra yeni kurbanı Arsenal

5 gollü muhteşem düello! City'den sonra yeni kurbanları Arsenal
Yarasalardan bulaşıyor, 24 saat içinde komaya sokuyor! Belirtisi yok

Yarasalardan bulaşıyor, 24 saat içinde komaya sokuyor! Belirtisi yok
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Manchester United'ın Manchester City'den sonra yeni kurbanı Arsenal

5 gollü muhteşem düello! City'den sonra yeni kurbanları Arsenal
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

Tahliyesinin ardından bakın ilk kez nerede görüntülendi
Başkentte korkutan yangın! Çok sayıda eve sıçradı

Başkentte korkutan yangın! Çok sayıda eve sıçradı