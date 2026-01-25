Fenerbahçe, Göztepe ile 1-1 Berabere Kaldı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Dorgeles Nene'nin 17. dakikada attığı golle öne geçen Fenerbahçe, Janderson'un 24. dakikada kaydettiği golle eşitliği koruyamadı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetti.
Ev sahibi Fenerbahçe 17. dakikada Dorgeles Nene ile Göztepe karşısında 1-0 öne geçti. 24. dakikada Janderson'un kaydettiği golle Göztepe skora dengeyi getirdi ve durumu 1-1 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: ANKA / Spor