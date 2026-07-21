Fenerbahçe, Avrupa kupalarında evinde 3 maç sonra kazandı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti ve Avrupa kupalarında evinde 3 maç sonra galibiyete uzandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, Talisca'nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarına Avrupa Ligi play-off turunda veda eden sarı-lacivertliler, bu turun ilk maçında Nottingham Forest'e mağlup olmuştu. Kanarya, lig aşamasının son 2 maçında da sahasında puan kaybetmişti. Aston Villa'ya kaybeden Fenerbahçe, Ferencvaros ile berabere kaldı. Fenerbahçe, 3 maç sonra taraftarı önünde galibiyet elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı