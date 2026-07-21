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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi Talisca'nın 37. dakikadaki golüyle 1-0 yendi. Mücadelede Fenerbahçe'nin iki şutu üst direkten döndü.

Stat: Chobani

Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas (Litvanya)

Fenerbahçe : Mert Günok, Semedo, Ake (Dk. 46 Levent Mercan), Skriniar, Oosterwolde, Bartuğ Elmaz (Dk. 69 Asensio), Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 83 Greenwood), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 69 Oğuz Aydın), Talisca (Dk. 87 Cherif)

Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietnz (Dk. 76 Donio), Sadilek, Urbanski (Dk. 72 Liseth), Ikia Dimi (Dk. 72 Zmrzly), Khlan (Dk. 90+2 Warczak), Prekop

Gol: Dk. 37 Talisca ( Fenerbahçe )

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti.

54. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde Talisca'nın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Schulze meşin yuvarlağı kornere çeldi.

56. dakikada Levent Mercan'ın soldan ortasında Talisca'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Schulze'den seken top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

63. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta, üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

Kalan dakikalarda Fenerbahçe, yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi ve karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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