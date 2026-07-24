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Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçının hazırlıklarını sürdürdü

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda hücum varyasyonları ile noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
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