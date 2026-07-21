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Fenerbahçe-Gornik Zabrze

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasındaki müsabakanın hakem ve takım kadroları belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Chobani

Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas (Litvanya)

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietz, Sadilek, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop

Kaynak: AA / Süha Gür
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