Fenerbahçe-Gornik Zabrze
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasındaki müsabakanın hakem ve takım kadroları belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Chobani
Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas (Litvanya)
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietz, Sadilek, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop
Kaynak: AA / Süha Gür