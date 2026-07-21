Fenerbahçe-Gornik Zabrze

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Chobani

Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas (Litvanya)

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietz, Sadilek, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop