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Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında pas çalışması yapıldı. Antrenman, dar alanda yapılan hücum varyasyonları ile noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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