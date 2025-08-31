Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni Deplasmanda Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda farklı yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Hafta içi teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Portekizli teknik adam gittikten sonra ilk maçına yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile çıkan sarı-lacivertliler, Eryaman Stadı'nda ilk yarıyı Pereira'nın kendi kalesine ve En-Nesyri'nin iki golüyle 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Goutas'ın golüyle farkı 2'ye indiren Gençlerbirliği'ne bu gol yeterli olmadı ve Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı.

Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe, üçüncü karşılaşmasında ikinci galibiyetini aldı. İlk maçında Göztepe ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, puanını 7'ye çıkarttı.

En-Nesyri, ligde perdeyi açtı

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu En-Nesyri, bu sezon Süper Lig'deki ilk gollerini Ankara'da attı.

Geçen sezon Süper Lig'de 20 gol atan Youssef En-Nesyri, bu sezon ise ligde rakip fileleri ilk kez Ankara'da havalandırdı.

En-Nesyri, Gençlerbirliği karşısında topu iki kez ağlara gönderdi.

Cengiz Ünder, 7 ay sonra

Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder, 7 ay sonra resmi bir maçta sarı-lacivertli formayı giydi.

Geçen sezonun devre arasında ABD'nin Los Angeles takımına kiralanan Cengiz Ünder, bu sezon Jose Mourinho'dan formayı alamamıştı.

Sarı-lacivertli formayı sonra olarak 30 Ocak'ta UEFA Avrupa Ligi maçında Midtjylland karşısında giyen Cengiz, 7 ay sonra tekrar Fenerbahçe için resmi bir maçta ter döktü.

Fenerbahçe taraftarından istifa tezahüratı

Fenerbahçe taraftarı, kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın son bölümünde "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı.

Gençlerbirliği puana hasret

Süper Lig'e 4 yıl sonra geri dönen Gençlerbirliği, ilk 4 haftada puan alamadı.

Samsunspor, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarının ardından Fenerbahçe karşısında da puan alamayan kırmızı-siyahlılar, ligde son sırada bulunuyor.

Hüseyin Eroğlu'nun Süper Lig kabusu

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamadı.

2023-2024 sezonunda Samsunspor'da sezona başlayan ve ilk 5 haftada takımın başında olan Eroğlu, 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşamıştı.

Gençlerbirliği'nin başında da ilk 4 maçında puan alamayan Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'de toplamda 9 maçta 1 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.