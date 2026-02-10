Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 3 puanı 3 golle aldı

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençlerbirliği 'ni 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 49 yapan sarı-lacivertliler, 52 puanla lider olan Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir üstlendi.

Maça etkili başlayan Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın 16'ncı dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 27'nci dakikada Marco Asensio'nun topuk pasında topla buluştuktan sonra topu ağlara gönderen Kerem Aktürkoğlu, skoru 2-0 yaptı. 33'üncü dakikada bir kez daha sahneye çıkan Kerem, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Gençlerbirliği'nde Sekou Koita, 55'inci dakikada farkı 2'ye düşüren golü attı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 49'a çıkardı.

FENERBAHÇE YENİLMEZLİK SERİSİNİ 21 MAÇA ÇIKARDI

Sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı. Henüz yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, 14 galibiyet ve 7 beraberlik yaşadı. 49 puanı olan Fenerbahçe, rakip ağlara 48 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.

ANDERSON TALISCA, 20'NCİ GOLÜNÜ ATTI

Sarı-lacivertlilerin 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, 3-1 kazandıkları Natura Dünyası Gençlerbirliği karşısında takımının ilk golünü attı. Bu gol Talisca'nın bu sezonki 20'nci golü oldu. Brezilyalı futbolcunun 4 tane de asist katkısı bulunuyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU LİGDE 8 MAÇ ARANIN ARDINDAN GOLLE BULUŞTU

Kerem Aktürkoğlu, Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı. Daha önce ligde 9 Kasım 2025 tarihinde Kayserispor ile oynanan karşılaşmada gol atan Kerem, 8 maçlık aranın ardından ligde golle buluştu. Kerem Aktürkoğlu bu sezon tüm kulvarlarda 28 maçta 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

KANTE İLK KEZ FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan kadrosuna kattığı N'Golo Kante, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Natura Dünyası Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayan 34 yaşındaki orta saha, 62 dakika sahada kaldı. 62'nci dakikada Kante'nin yerine İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.

SIDIKI CHERIF, 82'NCİ DAKİKADA OYUNA DAHİL OLDU

Sarı-lacivertli ekibin Fransa ekibi Angers'tan transfer ettiği Sidiki Cherif, Natura Dünyası Gençlerbirliği maçına yedek kulübesinde başladı. 19 yaşındaki Cherif, 82'nci dakikada Anderson Talisca'nın yerine oyuna dahil olarak Fenerbahçe formasını ilk kez giydi.

FENERBAHÇE KRİTİK TRABZONSPOR DEPLASMANINDA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22'nci haftasında ligin üçüncü sırasında yer alan Trabzonspor'a konuk olacak. 14 Şubat Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, zirve yarışını yakından ilgilendiren bu maçla ilgili, "Trabzonspor iyi bir takım ve iyi bir teknik direktörleri var. Şampiyonluk mücadelesinde 2 takımdan bahsediyor ama 3'üncü takımın da adının geçmesini isterim. Neredeyse her maçlarını kazanıyorlar. Şampiyonluk yarışında 2 takım yok, 3 takım arasında geçiyor. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız" dedi.