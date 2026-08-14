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Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Süper Lig ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, koşu, pas ve taktik çalışmalarla sona erdi. Kafile, akşam saatlerinde özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Koordinasyon çalışmasının ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe kafilesi, akşam saatlerinde özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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