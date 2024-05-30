Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor

Gelecek sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

LEVENT MERCAN ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE

beIN SPORTS'un aktardığı habere göre, yeni sezona sağlam bir kadro kurarak başlamak isteyen sarı-lacivertliler ilk transferini Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'la yapıyor. Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki sol bekin transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fatih Karagümrük ve oyuncu cephesiyle her konuda anlaşan Fenerbahçe, resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından Levent Mercan transferini bitirecek. Bu sezon Süper Lig'de küme düşen Fatih Karagümrük ile 39 maça çıkan Mercan, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.