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Fenerbahçe gelecek sezon sahasında maç oynayamayacak

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Fenerbahçe, gelecek sezonun ikinci yarısında Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde maç yapamayacak çünkü stadyumda geniş kapsamlı bir yenileme ve modernizasyon çalışması başlatılacak. Bu süreçte sarı-lacivertli ekip, iç saha maçlarını başka bir stadyumda oynayacak.

Fenerbahçe, gelecek sezonun ikinci yarısında Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde maç oynayamayacak. Stadyumda kapsamlı bir yenileme ve modernizasyon çalışması başlatılacak.

MAÇLAR FARKLI SAHADA YAPILACAK

Gazeteci İbrahim Seten katıldığı 343 Youtube programında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun yeni sezon da yenileneceğini ve sarı-lacivertli ekibin iç saha maçlarını farklı sahada oynayacağını açıkladı.

Fenerbahçe, gelecek sezon için Ülker Stadyumu'nda maç oynayamayacak

"15 BİN KİŞİLİK TRİBÜN YAPACAKLAR"

Seten, "Bu senenin izini alamadılar. Bu sene yetişmiyor. Yapacakları operasyonun ne olduğuna karar verirdiler. Yapacakları operasyon çatıyı havaya kaldırıp onun altına 15 bin kişilik tribün yapacaklar. Bununla alakalı üç ay içinde bitecek bir operasyondan bahsediyoruz. Öyle yeni bir bilgi var" dedi.

Fenerbahçe, gelecek sezon için Ülker Stadyumu'nda maç oynayamayacak

Sarı-lacivertli ekip, bu süreçte iç saha karşılaşmalarını başka bir stadyumda oynayacak. Alternatif statlar konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İstanbul'daki çeşitli stadyumların geçici ev sahibi olarak değerlendirilmesi gündemde.

Fenerbahçe yönetiminin, taraftarların en az etkilenmesini sağlayacak bir çözüm üzerinde çalıştığı öğrenildi. Stadyum yenileme projesinin detaylarının ve geçici stat kararının önümüzdeki haftalarda resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Fenerbahçe, gelecek sezon için Ülker Stadyumu'nda maç oynayamayacak

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Fenerbahçe gelecek sezon sahasında maç oynayamayacak
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

stadi yenilemek güzel olur ama gs yi her sene böyle ligin tepesinde tutmaya yemin etmiş bir yapı var en başta onu çözmeniz lazım

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme49
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Haber YorumlarıSer_hat:

La olum dolduramadıktan sadece hs maçında doldurduktan sonra 100 bin olsa ne olur

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

biraz daha kaldırsınlar dürbünle izlenir maçlar

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