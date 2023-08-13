Fenerbahçe-Gaziantep Futbol Kulübü Maçı: İlk Yarı Sonucu ve Dakikalar
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Fenerbahçe ile Gaziantep Futbol Kulübü arasındaki Süper Lig maçının ilk yarısı 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta yaşanan önemli dakikalar da detaylı bir şekilde aktarıldı.
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Tadic'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
18. dakikada ceza sahası dışından Szymanski'nin ara pasında penaltı noktası üzerinde Dzeko topun sahibi oldu. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak filelerle buluştu. 2-0
23. dakikada Alexandru Maxim hakeme itirazdan sarı kart görerek ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı.
45. dakikada Djilobodji'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyerek penaltıyı iptal etti.
45+5. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kale önüne doğru kullanılan serbest vuruşta arka direkte Arda Kızıldağ'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-1
45+7. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Oosterwolde'ün yerden içeri çevirdiği topla Tadic kale önünde buluştu. Tadic'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Khacef çizgi üzerinden çıkardı.
Stat: Ülker
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi Samuel (Oosterwolde dk. 34), Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Kent, Szymanski, Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Zajc, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi, Umut Nayir
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gaziantep Futbol Kulübü: Batuhan Şen, M'Bakata, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Khacef, Furkan Soyalp, Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Markovic, Maxim, Gradel
Yedekler: Burak Bozan, Berkan Küpelikılınç, Veliu, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Ulaş Zengin, Stankovski, Onur Başyiğit, Bahadır Gölgeli, Riascos
Teknik Direktör: Erdal Güneş
Goller: Dzeko (dk. 3 ve 18) (Fenerbahçe), Arda Kızıldağ (dk. 45+5) (Gaziantep Futbol Kulübü)
Kırmızı kart: Maxim (dk. 23) (Gaziantep Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: Markovic, Gradel, Erdal Güneş (Teknik Direktör) (Gaziantep Futbol Kulübü) - İSTANBUL