Fenerbahçe-Gaziantep Futbol Kulübü Maçı: İlk Yarı Sonucu ve Dakikalar

Fenerbahçe ile Gaziantep Futbol Kulübü arasındaki Süper Lig maçının ilk yarısı 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta yaşanan önemli dakikalar da detaylı bir şekilde aktarıldı.