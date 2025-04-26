Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 3-1 ile Geçti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep Fk'yı 3-1 mağlup ederken, rakibini üst üste 9. kez yenmeyi başardı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Gaziantep Fk'yı Anderson Talisca, Edin Dzeko ve Fred'in golleriyle 3-1 yendi. Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı oynadığı son 9 maçta üstünlük kurdu. 7'si Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu süreçteki müsabakaların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon 3 maçta da yendi

Bu sezon rakibiyle 2'si Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kez karşılaşan sarı-lacivertliler, İstanbul'daki lig maçında 3-1, deplasmanda oynanan kupada maçında 4-1 mağlup etti. Bugün de yine 3-1'lik skorla gülen taraf oldu.

Anderson Talisca'dan üst üste 5 maçta gol

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, son 5 lig maçında da gol sevinci yaşadı. Talisca, bu süreçte 8 gole imza attı. Hücum oyuncusu bugün Gaziantep FK karşısında kazanılan penaltıda topun başına geçerek takımının beraberlik golünü kaydetti. Ara transferde takıma katılan Talisca, 7'si ilk 11 olmak üzere 11 lig maçında görev yaptı. Talisca'nın Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 golü bulunuyor.

Dzeko, 9 maç sonra golle tanıştı

Kaptan Edin Dzeko, bugün Fenerbahçe'nin 2. golünü atarken, gol hasretini sonlandırdı. Bosna Hersekli forvet, son olarak 2 Şubat tarihinde Çaykur Rizespor ağlarını sarmıştı. Dzeko, 9 maç sonra gole imza attı ve bu sezon ligde 13. golüne ulaştı. - İSTANBUL