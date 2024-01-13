Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı için özel uçakla Gaziantep'e geldi

Güncelleme:
Abone Ol

Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe, özel uçakla Gaziantep'e geldi. Fenerbahçe kafilesini havalimanında taraftarlar karşıladı ve teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculara çiçek hediye etti. Yeni transfer Leonardo Bonucci da takım ile birlikte Gaziantep'e geldi.

Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Fk'ya konuk olacak Fenerbahçe, özel uçakla Gaziantep'e geldi.

Süper Lig'in 20'nci hafta mücadelesi için kente gelen Fenerbahçe kafilesini havalimanında çok sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Sevgi gösterisi ve tezahüratlarda bulunan taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculara çiçek hediye etti. Meşale yakan taraftarlar sarı-lacivertli oyuncularla fotoğraf çektirdi. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular daha sonra konaklayacakları otele gitti.

BONUCCI TAKIMLA GELDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil edilirken, takım ile birlikte Gaziantep'e geldi. İtalyan futbolcu havalimanı çıkışında taraftarları selamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Gaziantep FK Fenerbahçe Gaziantep Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor SON DAKİKA! 13 Ocak İnstagram'da sorun mu var, ne oldu? Dedikodu nedir? TDK Dedikodu anlamı ne demek? Dedikodu ile ilgili sözler! Yalı Çapkını Nevra karakteri kimdir? Yalı Çapkını Nevra gerçek hayatta kim, hangi oyuncu? Nevra karakterini kim canlandırıyor? 13 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 13 Ocak Cumartesi ödül ne? Napoli - Salernitana maçı hangi kanalda, saat kaçta? Napoli - Salernitana maçı nereden izlenir? Survivor kim kazandı? 13 Ocak Cumartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Yıldızlar Bana Uzak hangi gün? Yıldızlar Bana Uzak hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 13 Ocak Cumartesi 2024? Şehitlerimiz hangi illerden? Pençe Kilit Operasyonu 9 şehit nereden, hangi şehirden? 13 Ocak Cumartesi Bambaşka Biri neden bitiyor, final mi yapıyor, bitti mi? Bambaşka Biri CANLI izle! FOX TV Bambaşka Biri 16. bölüm CANLI izleme linki! Cumartesi kuyumcu açık mı 2024? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Güldür Güldür Show yok mu? Güldür Güldür Show neden yok? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölüm yayınlanacak mı? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 13 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncuları kim? Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu, oyuncuları ve Herkül: Efsane Başlıyor özeti!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title