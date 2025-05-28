Fenerbahçe-Galatasaray Maçında Yaşanan Olaylarla İlgili Dava Devam Ediyor

Fenerbahçe-Galatasaray Maçında Yaşanan Olaylarla İlgili Dava Devam Ediyor
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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 19 Mayıs 2024'te gerçekleşen futbol müsabakasından sonra yaşanan olaylar nedeniyle yargılanan 5 kişinin davası İstanbul Adalet Sarayı'nda devam ediyor. Zorla getirilmesi kararlaştırılan sanıklar duruşmaya katıldı.

FENERBAHÇE ve Galatasaray'ın 19 Mayıs 2024'te karşılaştığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin, aralarında futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 kişinin yargılandığı davanın duruşması İstanbul Adalet Sarayı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Bir önceki duruşmada mahkeme heyetinin zorla getirme kararı verdiği sanık Jaden Quinn Oosterwolde ve tanık Mert Müldür avukatlarıyla adliyeye geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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