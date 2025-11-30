Fenerbahçe, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve taktik çalışmalarıyla geçti.
FENERBAHÇE, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Taktiksel çalışmalarının ardından antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 20.00'de sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor