Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hazır
Fenerbahçe, yarın akşam Galatasaray ile Riyad'da oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanın ardından takım kamp yapacağı otele geçti.
Fenerbahçe yarın akşam Galatasaray ile Riyad'da oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Al-Awwal Park Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kamp yapacağı otele geçti ve maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL