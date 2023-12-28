Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hazır

Güncelleme:
Abone Ol

Fenerbahçe, yarın akşam Galatasaray ile Riyad'da oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanın ardından takım kamp yapacağı otele geçti.

Fenerbahçe yarın akşam Galatasaray ile Riyad'da oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Al-Awwal Park Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kamp yapacağı otele geçti ve maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Riyad Antrenman Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title