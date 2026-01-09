Galatasaray-Fenerbahçe maçına doğru

Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Galatasaray'la Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, takım olarak yarınki maç için sabırsızlandıklarını belirtti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takım kaptanlarından Nelson Semedo, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Mauro Icardi hazır bulundu.

Maçla ilgili düşüncelerini aktaran Tedesco, yeni yıla Samsunspor galibiyetiyle başladıkları için mutlu olduklarının altını çizdi.

Takımdaki her oyuncunun bu maçı oynamak için sabırsızlandığının altını çizen Tedesco, "Takım içinde çok güzel bir enerji var. Son antrenmanımızı bugün yaptık. Talisca da takıma döndü, kadroda olacak. Geride kalan sakat oyuncuların durumuna gün gün bakacağız. 2 yeni oyuncumuz var. Guendouzi bugün ilk antrenmanını yaptı. Mert de dün ilk kez kaleci grubuyla çalıştı. Dediğim gibi takım olarak bu maç için sabırsızlanıyoruz." diye konuştu.

Yeni transfer Matteo Guendouzi'nin süre alıp almayacağıyla ilgili de konuşan Tedesco, "2 gün önce Lazio'yla 90 dakika oynadı. Tahmin edersiniz ki yarın kaç dakika oynayacağı kolay değil. Oyuncunun kendisiyle de konuşarak bu kararı vereceğiz. Hem oyuncu hem de karakter olarak nasıl biri olduğunu biliyoruz. Kazanan bir oyuncu. Prime döneminde Fenerbahçe'yi seçti. Buraya 35 yaşında kariyerinin sonunda gelmedi, 26 yaşında geldi. Bu durum da bizi mutlu ediyor. Başkanımız, yönetimimiz çok iyi bir iş çıkardı. Onu kadroya kattığımız için mutluyuz. Tek isteğimiz burada oynarken keyif alması." açıklamasını yaptı.

"Duygular çok önemli"

Galatasaray ile ligde oynanan maçı hatırlatan İtalyan teknik adam, her iki ekibin de iyi bir maç ortaya koyduğunun altını çizdi.

Kendisi açısından iyi bir maç izlettiklerini belirten Tedesco, "İki takım da kaliteli. Bu anlamda rekabet iyidir. Bu rekabet olmazsa futbol bu kadar ilginç olmaz. Duygular çok önemli. Ben de derbi maçları çok severim. Saygı da çok önemli. Ben de kısa sürede onlarla ikinci kez karşılaşmak içi sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Yarın maça gelecek taraftarlara da mesaj veren Tedesco, şöyle konuştu:

"Stadyuma gelecek taraftarlara teşekkür ediyorum. Futboldaki en önemli şey taraftar. Onlar olmazsa yarınki maçın bir anlamı olmaz. Maçın keyfini çıkarsınlar. Maçtan sonra da umarım herkes sağlıklı şekilde evine döner çünkü hava çok soğuk. Benim onlara vereceğim mesaj, maçtan keyif almaları."

Nelson Semedo: "Futbolun konuşulduğu bir maç diliyorum"

Basın toplantısında konuşan sarı-lacivertli ekibin kaptanlarından Nelson Semedo, finalde oynadıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Finale yükselmeyi hak ettiklerini dile getiren Semedo, "İki iyi takım arasında oynanan ve sadece futbolun konuşulduğu bir maç diliyorum. Çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürdük. Takım olarak iyi bir dönemden geçiyoruz. Yeni katılan iyi transferlerimiz var. Musaba ilk maçını oynadı. Mert ve Matteo da takımla ilk kez çalıştılar ve umuyorum yarın da takıma yardımcı olurlar. Yanılmıyorsam bu kupayı en son 2014 yılında kazandık. Umarım taraftarlarımızı tekrar mutlu ederiz. Biz daha da iyi olabilmek için her halükarda çalışmalarımıza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.