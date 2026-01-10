Haberler

Fenerbahçe'nin Süper Kupa zaferi Ankara'da kutlandı

Fenerbahçe'nin Süper Kupa zaferi Ankara'da kutlandı
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı kazandı. Ankara'nın Kızılay Meydanı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan Fenerbahçe'nin şampiyonluğu, Ankara'da coşkuyla kutlandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynan Turkcell Süper Kupa finali, Galatasaray'ın 2-0'lık mağlubiyeti ile sonuçlandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli taraftar, Ankara'nın en işlek noktalarından biri olan Kızılay Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle toplanan taraftarlar, marşlar söyleyerek ve tezahüratlarda bulunarak şampiyonluğu kutladı.

Şampiyonluğun ardından konuşan bir Fenerbahçeli taraftar, "Çok mutluyuz güzel bir başlangıç zaten, lige kötü başladık ama kupada iyi oynadık. Sezon sonu şampiyon olacağız inşallah. Artık şampiyonlukta görüşürüz. Yeni transfer ilk maçında gol attı çok mutluyuz. Güzelde performans çıkarttı. İnşallah sezon boyu devamını izleriz" dedi. - ANKARA

