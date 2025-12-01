Haberler

Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde İlk Yarı Sonucu: 0-1

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı derbi maçının ilk yarısını 1-0 geride kapattı. Galatasaray'ın golü Leroy Sane'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada orta sahanın sağından paslaşarak kullanılan serbest vuruş sonrası İlkay Gündoğan, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

27. dakikada Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

27. dakikada Barış'ın pasında orta alanda topla buluşan Sane, rakip savunma oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına hareketlendi. Alman oyuncunun, ceza yayının önünden yaptığı vuruşta Oosterwolde'ye çarparak yön değiştiren top ağlarla buluştu. 0-1

41. dakikada Semedo'nun sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topa kale önünde savunma müdahale etti. Arka direğe açılan topa Asensio kayarak vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

44. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası savunmanın uzaklaştıramadığı topa En-Nesyri vurdu, kale önünde Edson Alvarez'in dokunduğu top ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Yasin Kol, elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Edson Alvarez, Dorgeles Nene, Marco Asensio, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri

Yedekler: Tarık Çetin, Fred, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın, Anderson Talisca

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Leroy Sane (dk. 27) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Nelson Semedo (Fenerbahçe), Mario Lemina (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
