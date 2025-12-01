Haberler

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde Eşitlik: 1-1

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray, 27. dakikada öne geçerken, Fenerbahçe 90+5'te Jhon Duran ile eşitliği sağladı. Fenerbahçe'nin VAR ile iptal edilen bir golü de bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, liderlik fırsatını kaçırdı.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. İlk 25 dakikada takımlar tehlikeli pozisyon fırsatı yakalayamadı. Galatasaray, 27. dakikada Sane'nin vuruşunda savunmada Jayden Oosterwolde'ye çarpan topta 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda rakip yarı sahada oynayan ancak pozisyon bulmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 90+5. dakikada Jhon Duran'ın golüyle beraberliği buldu ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 33'e, Fenerbahçe ise 32'ye yükseltti.

Derbi golcüsü Duran

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, derbileri boş geçmedi.

Sakatlığı sebebiyle takımından sık sık uzak kalan genç santrfor, Beşiktaş'ın ardından Galatasaray filelerini de havalandırdı.

Duran, ligde 3'ü ilk 11 olmak üzere 5 maçta forma giyerken sadece Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı gol buldu.

Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü

Fenerbahçe'nin müsabakanın 44. dakikasında kaydettiği gol VAR kararıyla iptal edildi.

Maçın 44. dakikasında yaşanan hava topu pozisyonunda Milan Skriniar'dan seken topu Edson Alvarez ağlarla buluşturdu.

Golün ardından 45. dakikada hakem Yasin Kol, VAR uyarısıyla pozisyonu izledi ve 45+1. dakikada gol kararını iptal etti.

Fred dalya dedi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred Rodrigues, sarı-lacivertli formayla dalya dedi.

Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonu başında Manchester United'dan transfer olan yıldız oyuncu, Galatasaray derbisiyle sarı-lacivertli formayla 100. maçını oynadı.

Fred, 79. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil oldu.

Evinde golü buluyor

Fenerbahçe, bu sezon ligde evinde oynadığı tüm karşılaşmalarda gol attı.

Sarı-lacivertli ekip, ligde geride kalan süreçte sahasında 6 maça çıkarken, sırasıyla Kocaelispor'a 3, Trabzonspor'a 1, Alanyaspor, Antalyaspor ve Karagümrük'e ise 2'şer gol atmıştı.

Kadıköy'deki son lig maçında Kayserispor filelerine 4 gol gönderen Fenerbahçe, Galatasaray filelerine de 1 gol atmayı başardı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
