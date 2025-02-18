Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için TFF'ye resmi başvuru yaptı

24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisine geri sayım başlarken sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TALEBİNİ TFF'YE İLETTİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe derbide yabancı hakem isteğini TFF'ye iletti. Galatasaray'ın tavrına göre son karar verilecek. Galatasaray da yabancı hakem isterse, derbiyi yabancı hakem yönetecek.

DEV MAÇA GÜNLER KALDI

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.