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Fenerbahçe Galatasaray'a 2-1 yenilerek ligde 4 maç sonra kalesinde gol gördü

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Fenerbahçe Galatasaray'a 2-1 yenilerek ligde 4 maç sonra kalesinde gol gördü
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildi. Sarı-lacivertliler, 5 Eylül'den sonra ilk kez kalesinde gol görerek ligde 4 maçlık gol yememe serisini sonlandırdı.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, ligde 4 maç sonra kalesinde gol gördü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, ligde 5 Eylül tarihinden sonra ilk kez gol yedi. Kanarya, Beşiktaş (1-2) maçının ardından sırasıyla Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor maçlarında rakiplerine gol izni vermedi.

Fenerbahçe, bu sezon kalesinde 8 gole engel olamazken, 5 maçta ise kalesini gole kapadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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