Fenerbahçe, Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ile Yollarını Ayırdı

FENERBAHÇE, Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten bugün yapılan açıklamada, "Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.