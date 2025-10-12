Fenerbahçe, Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ile Yollarını Ayırdı
Fenerbahçe, Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ile yollarının ayrıldığını duyurdu ve kendisine kulübe yaptığı katkılar için teşekkür etti.
Kulüpten bugün yapılan açıklamada, "Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor