Fenerbahçe Futbol AŞ'de Yönetim Kurulu Değişikliği

Fenerbahçe Futbol AŞ, yeni yönetim kurulunu duyurdu. Sadettin Saran başkanlık görevine atanırken, Ali Gürbüz, Adem Köz ve Alaattin Yavuz Güneş yeni üyeler olarak görevlendirildi.

Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulunda yapılan değişiklikleri Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirildi.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamada Sadettin Saran'ın yönetim kurulu başkanı olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Ali Gürbüz, Adem Köz ve Alaattin Yavuz Güneş'in ise yönetim kurulu üyeleri olarak atandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
