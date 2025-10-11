Fenerbahçe Futbol AŞ'de Yönetim Kurulu Değişikliği
Fenerbahçe Futbol AŞ, yeni yönetim kurulunu duyurdu. Sadettin Saran başkanlık görevine atanırken, Ali Gürbüz, Adem Köz ve Alaattin Yavuz Güneş yeni üyeler olarak görevlendirildi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor