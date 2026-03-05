Haberler

Fenerbahçe'de Futbol Akademi Genel Koordinatörü Şenol Çorlu

Fenerbahçe'de Futbol Akademi Genel Koordinatörü Şenol Çorlu
Güncelleme:
Fenerbahçe, 1984-1992 yılları arasında futbolcu olarak görev yapan Şenol Çorlu'yu futbol akademi genel koordinatörü olarak atadı. Kulüpten yapılan açıklamada, Çorlu'nun başarılarına vurgu yapıldı.

FENERBAHÇE, futbol akademi genel koordinatörlüğü görevine Şenol Çorlu'nun getirildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 1984-1992 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve bu süreçte 2 Süper Lig ile 2 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Şenol Çorlu'nun futbol akademi genel koordinatörü olarak göreve başladığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1984/1992 yılları arasında çubuklu formamızı terleten ve bu süreçte 2 Süper Lig ve 2 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu elde eden, bir dönem Futbol A Takımımız ile Futbol Akademi Takımlarımızda da çeşitli görevlerde bulunan Şenol Çorlu, Futbol Akademi Genel Koordinatörümüz oldu. Kulüp binamızda gerçekleştirilen imza töreninde Genel Sekreterimiz Orhan Demirel ile Futbol Akademimizden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ozan Vural da yer aldı. Yeni Futbol Akademi Genel Koordinatörümüz Şenol Çorlu'ya görevinde başarılar diliyor; Kulübümüze ve geleceğimiz olan Futbol Akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
