Fenerbahçe, Fred'in sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Kadro yapılandırmasını sürdüren Fenerbahçe, Fred ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüp, 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Brezilyalı futbolcu, 2023 yılında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı