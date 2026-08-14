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Fenerbahçe, Fred'in sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe, Fred'in sözleşmesini feshetti
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Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred’in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Kadro yapılandırmasını sürdüren Fenerbahçe, Fred ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüp, 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Brezilyalı futbolcu, 2023 yılında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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