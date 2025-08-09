Fenerbahçe, Feyenoord Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, 12 Ağustos Salı günü evinde Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışması yapan ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Feyenoord maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL