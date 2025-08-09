Fenerbahçe, Feyenoord Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı için Feyenoord ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda core çalışmaları ve taktiksel antrenmanlar yapıldı.
Fenerbahçe, 12 Ağustos Salı günü evinde Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışması yapan ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Feyenoord maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor