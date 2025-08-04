Fenerbahçe, Feyenoord Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanlar, ısınma, koordinasyon ve taktiksel çalışmalarla devam ediyor.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. İdmanın, reaksiyon koşularının ardından taktiksel çalışmalarla devam ettiği ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve Hollanda'ya hareket edecek.