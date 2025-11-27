Haberler

Fenerbahçe, Ferencvaros ile Berabere Kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Macaristan ekibi Ferencvaros ile Chobani Stadı'nda oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 66. dakikada Varga'nın golüyle öne geçse de, 69. dakikada Talisca ile eşitliği sağladı. Yiğit Efe'nin performansı dikkat çekerken, Levent Mercan da ilk Avrupa maçına çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk eden Fenerbahçe, 1 puana razı oldu.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da dengeli başlarken ilk 25 dakikada pozisyon olmadı. İlk yarının ikinci bölümünde rakibine üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, gol bulmayı başaramadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, 66. dakikada Varga'nın golüyle öne geçti. Golün hemen ardından 69. dakikada Talisca ile rakibine cevap veren sarı-lacivertlilerde 90+1. dakikada Jhon Duran kırmızı kart gördü. Son bölümde rakip yarı sahada oynayan ve burada pozisyonlar üreten Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 8'e yükseltti.

Yiğit Efe tam not aldı

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, Ferencvaros karşısında etkili bir performans ortaya koydu.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de mücadele eden 21 yaşındaki savunmacı, kritik müdahaleleriyle göz doldurdu.

Genç oyuncu, 73. dakikada sakatlanarak kendini yere bıraktı ve 76. dakikada yerini alkışlar arasında Mert Müldür'e bıraktı.

Levent, Avrupa'da ilk kez

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Levent Mercan, ilk Avrupa maçına çıktı.

Sarı-lacivertlilerde geçen sezon Avrupa listesine dahil edilmeyen Levent, bu sezon eleme müsabakalarında kadroda bulunmuş ancak süre alamamıştı.

Cenk Tosun'un sakatlığıyla Avrupa listesine tekrar dahil edilen Levent, 60. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil olurken bu kulvarda ilk kez süre aldı.

Talisca, Avrupa Ligi'nde de attı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golünü kaydetti.

Ligde 6 golü bulunan deneyimli oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda da Feyenoord ağlarını havalandırmıştı.

Müsabakanın 69. dakikasında takımının beraberlik golünü kaydeden tecrübeli futbolcu, lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de skor katkısı verdi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
Fenerbahçe'den maç sonunda Galatasaray derbisine özel pankart

Galatasaray maçına özel pankart! Bakın ne yazıyor
UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin liderini milli yıldızımız devirdi
Akaryakıta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu

Akaryakıtta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Aksaray'da kahvehane kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Mahalleyi ayağa kaldırdılar: Nedenine inanamayacaksınız!
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.