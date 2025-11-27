Haberler

Fenerbahçe, Ferencvaros ile 1-1 Berabere Kaldı

Fenerbahçe, Ferencvaros ile 1-1 Berabere Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Ferencvaros ile 1-1 berabere kalarak evinde ilk puan kaybını yaşadı. Sarı-lacivertliler, 66. dakikada geriye düşse de Anderson Talisca'nın golüyle eşitliği sağladı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Ferencvaros ile 1-1 berabere kalırken, bu organizasyondaki 2. beraberliğini aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaştı. İlk yarıda pozisyona girmekte zorluk yaşayan sarı-lacivertliler, 66. dakikada 1-0 geriye düştü. Golden 3 dakika sonra Anderson Talisca beraberliği getiren golü kaydetti. Son 21 dakikaya 1-1'lik eşitlikle giren Fenerbahçe, girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, bir topu da direkten döndü.

Evinde ilk kez puan kaybetti

Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı 2 maçta 1 puan alan sarı-lacivertliler, evindeki 2 maçta ise 2 galibiyet aldı. Tedesco'nun öğrencileri 1-1 berabere kaldığı Ferencvaros müsabakasıyla birlikte evinde ilk kez puan kaybetti. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 8'e yükseltti. Ferencvaros da puanını 11'e çıkardı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık tarihinde Brann deplasmanına gidecek.

En-Nesyri çıkarken ışıklandı

Mücadeleye 11'de başlayan Youssef En-Nesyri, tribünlerden tepki aldı. İlk yarıda pozisyona girmekte zorluk yaşayan Faslı forvet, 57'de kale önünde müsait pozisyonda kafayla topu dışarı atarken 2 dakika sonra ise birebir kaldığı rakibini geçemedi ve top kaybı yaşadı. Topun dışarı çıkmasıyla birlikte Tedesco, Jhon Duran'ı sahaya sürdü. Youssef En-Nesyri kenara gelirken tribünlerden ıslıklar yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin liderini milli yıldızımız devirdi
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Akaryakıta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu

Akaryakıtta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
Fenerbahçe'den maç sonunda Galatasaray derbisine özel pankart

Galatasaray maçına özel pankart! Bakın ne yazıyor
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Aksaray'da kahvehane kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Mahalleyi ayağa kaldırdılar: Nedenine inanamayacaksınız!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.