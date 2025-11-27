Fenerbahçe, Ferencvaros ile 1-1 Berabere Kaldı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Ferencvaros ile 1-1 berabere kalırken, bu organizasyondaki 2. beraberliğini aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaştı. İlk yarıda pozisyona girmekte zorluk yaşayan sarı-lacivertliler, 66. dakikada 1-0 geriye düştü. Golden 3 dakika sonra Anderson Talisca beraberliği getiren golü kaydetti. Son 21 dakikaya 1-1'lik eşitlikle giren Fenerbahçe, girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, bir topu da direkten döndü.

Evinde ilk kez puan kaybetti

Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı 2 maçta 1 puan alan sarı-lacivertliler, evindeki 2 maçta ise 2 galibiyet aldı. Tedesco'nun öğrencileri 1-1 berabere kaldığı Ferencvaros müsabakasıyla birlikte evinde ilk kez puan kaybetti. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 8'e yükseltti. Ferencvaros da puanını 11'e çıkardı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık tarihinde Brann deplasmanına gidecek.

En-Nesyri çıkarken ışıklandı

Mücadeleye 11'de başlayan Youssef En-Nesyri, tribünlerden tepki aldı. İlk yarıda pozisyona girmekte zorluk yaşayan Faslı forvet, 57'de kale önünde müsait pozisyonda kafayla topu dışarı atarken 2 dakika sonra ise birebir kaldığı rakibini geçemedi ve top kaybı yaşadı. Topun dışarı çıkmasıyla birlikte Tedesco, Jhon Duran'ı sahaya sürdü. Youssef En-Nesyri kenara gelirken tribünlerden ıslıklar yükseldi. - İSTANBUL