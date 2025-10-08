Haberler

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe, antrenmanlarına devam etti. Takım, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Jhon Duran'ın da antrenmanda yer alması dikkat çekti.

SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenmanda milli takımlarında bulunan oyuncular yer almadı. Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenman sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla etti. Pas çalışmaları yapılan antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sonra erdi.

Sarı-lacivertli ekipte, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Jhon Duran da takımla birlikte yapılan antrenmanda yer aldı. Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
TBMM Başkanı'ndan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın

Üç vekilin alıkonulmasına çok sert tepki: İsrail aklını başına alsın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Eşim intihar etti' diyen kocayı çelişkili ifadeleri ele verdi

"Eşim intihar etti" diyen kocayı çelişkili ifadeleri ele verdi
'Halk buyurursa yaparım' demişti, Erdoğan'ın elini öperek AK Parti saflarına geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öperek AK Parti saflarına geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.