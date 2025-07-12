Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 2-2 Berabere Kaldı

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 2-2 Berabere Kaldı
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Fatih Karagümrük ile yaptığı hazırlık maçını 2-2 berabere tamamladı. Fenerbahçe'nin gollerini Cengiz Ünder ve Youssef En-Nesyri attı.

İSTANBUL, -FENERBAHÇE, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kaldı.

Futbolda 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 8 Temmuz'da İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında bu sezon yeniden Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerin golleri 11'nci dakikada Cengiz Ünder ve 69'uncu dakikada Youssef En-Nesyri'den geldi.

Oynadığı bu hazırlık maçıyla çalışmaların İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, 14 Temmuz'da Portekiz'e hareket ederek yeni sezon hazırlıklarını 27 Temmuz tarihine kadar yurt dışında sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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