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Fenerbahçe, Amrabat ile yollarını ayırdı

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Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Sofyan Amrabat'a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.

30 yaşındaki Faslı futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde toplam 45 maça çıkarken, 3 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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