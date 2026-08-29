Fenerbahçe, Amrabat ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Sofyan Amrabat'a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.
30 yaşındaki Faslı futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde toplam 45 maça çıkarken, 3 gol kaydetti.
Kaynak: AA