Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında yarın ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde kaleci Ederson cezalı, Talisca ve Nene ise sakat. Maç saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligde oynadığı 33 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 73 puan toplayan sarı-lacivertli takım, sezonu 2. sırada tamamlamayı garantiledi.

Ligdeki son 2 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe, yarın yine Göle yönetiminde sahada olacak.

3 eksik

Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırılan kaleci Ederson takımını yalnız bırakacak. Bu oyuncunun yanı sıra sakatlığı bulunan Talisca ve ameliyat edilecek Nene de yarınki maçta oynayamayacak.

Eyüpspor'la 4. randevu

Fenerbahçe, lig tarihinde Eyüpspor'la 3 kez karşı karşıya geldi.

Geçen sezon ligin ilk yarısında rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki mücadeleyi ise 2-1 kazanmıştı.

İki ekip arasında bu sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleden Fenerbahçe 3-0 galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe, geride kalan 3 maçta rakip filelere 6 gol atmayı başarırken kalesinde ise 2 gol gördü.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
