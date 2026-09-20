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Fenerbahçe-Eyüpspor maçında VAR görevine Macar hakem Ferenc Karako getirildi

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün saat 17.00'de oynanacak Fenerbahçe-Eyüpspor maçının VAR görevine Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Ferenc Karako atandı. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek; yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Kerem İlitangil yapacak.

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe- Eyüpspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Ferenc Karako oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, saat 17.00'de Eyüpspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Kerem İlitangil yapacak. Burak Pakkan da dördüncü hakem olacak.

Fenerbahçe - Eyüpspor maçının VAR koltuğunda Macar hakem Ferenc Karako oturacak. AVAR'da ise Bersan Duran görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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