Fenerbahçe, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core hareketleriyle başladığı belirtildi.

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden idmanın, pas organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.