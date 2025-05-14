Fenerbahçe, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Fenerbahçe, 18 Mayıs Pazar günü ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanla devam ettiriyor. Takım, core çalışması, pas idmanı ve taktik çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü ikas Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.
Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk organizasyonlarıyla devam etti. Futbolcular, pas idmanının ardından taktik çift kale maçlarla günü tamamladı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor