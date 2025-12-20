Eyüpspor-Fenerbahçe maçından notlar

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'ine göre kadroda zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Tedesco, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada, Konyaspor maçında ilk 11'de başlattığı Edson Alvarez'i ağrıları, Archie Brown'ı ise sakatlığı nedeniyle görevlendiremedi.

İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Levent Mercan ve İsmail Yüksek'i ikas Eyüpspor karşısında 11'de sahaya sürdü.

Genç teknik adam, ikas Eyüpspor karşısında kalede Ederson'u oynatırken savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu.

Orta alanda İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues görev alırken hücum hattında Marco Asensio, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu şans buldu. Sarı-lacivertlilerin gol umudu ise Anderson Talisca oldu.

40 yaşındaki teknik adam, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın ve Haydar Karataş'ı ise yedek soyundurdu.

Alvarez riske edilmedi

Fenerbahçe'de ağrıları olan Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, ikas Eyüpspor maçında riske edilmedi.

Müsabaka öncesinde kendini deneyen tecrübeli oyuncu, ağrıları nedeniyle riske edilmeyerek maç kadrosuna alınmadı.

Taraftar fazla ilgi göstermedi

Fenerbahçe taraftarı, Eyüpspor maçına fazla ilgi göstermedi.

Sarı-lacivertli taraftarlar için satışa sunulan 23 bin biletten 12 bini satıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar için ayrılan deplasman tribününde boşluklar dikkati çekti.

6 eksik

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor müsabakasında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Archie Brown'ın yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, kadroda yer almadı.

Altyapıdan 2 isim yedeklerde

Fenerbahçe'de teknik heyet, sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle Eyüpspor karşısında kadroya altyapıdan 2 isim dahil etti.

17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen ve 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, maç kadrosunda yer aldı.

Her iki oyuncu da yedek kulübesinde teknik heyetten şans bekledi.

Asensio sağda, Talisca 10 numarada

Teknik direktör Domenico Tedesco, Konyaspor maçında olduğu gibi Eyüpspor karşısında da Asensio'yu sağ kanatta görevlendirdi.

Konyaspor karşısında 2 kez fileleri havalandıran Brezilyalı Talisca ise maça 10 numarada başladı.