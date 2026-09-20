Fenerbahçe evinde Eyüpspor'u 8-0 yendi, Muriqi 4 gol kaydetti

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, son haftalardaki puan kayıpları sonrası reaksiyon göstermeleri gerektiğini belirterek, "Bütün hafta boyunca bu reaksiyonu nasıl gösteririz diye çalıştık. Milli araya bu şekilde girmek bize ilaç gibi gelecektir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde 4 gol kaydederek galibiyette önemli rol oynayan Vedat Muriqi, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mutlu olduklarını belirterek sözlerine başlayan Vedat, "Önemli bir galibiyet aldık. Tarihi bir galibiyet. 2 haftadır kazanamıyorduk. Dürüst olmak gerekirse kötü bir başlangıç yaptık. Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu, bütün hafta boyunca bu reaksiyonu nasıl gösteririz diye çalıştık. Sisteme ve taktik disipline bağlı olarak farklı ve güzel bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

"Milli araya bu şekilde girmek bize ilaç gibi gelecektir"

Milli maçlar nedeniyle liglere verilecek aranın takım adına iyi olacağına vurgu yapan Vedat, "Bu reaksiyonu olabilecek en iyi şekilde gösterdik. Farklı bir galibiyet aldık. Milli araya bu şekilde girmek bize ilaç gibi gelecektir. Milli aradan sonra da yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bu attığımız gollerin darısı Rize deplasmanına" diye konuştu.

"İnanılmaz bir reaksiyon ortaya koyduk"

İsmail Kartal'ın yeniden takıma dönmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Vedat, şunları söyledi:

"Ben bu konularda biraz daha iyimserim. Böylesine büyük bir kulüpte bunlar doğal. Baskının olması, eleştirinin olması doğal. Bugün hocası, futbolcusu, yönetimi ve taraftarıyla inanılmaz bir reaksiyon ortaya koyduğumuzu düşünüyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı