Haberler

Euroleague: Maccabi Tel Aviv: 94 Fenerbahçe Beko: 89

Euroleague: Maccabi Tel Aviv: 94 Fenerbahçe Beko: 89
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Euroleague'in 33. haftasında Belgrad'da Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı ve karşılaşmadan 94-89'luk skorla mağlup ayrıldı. Maccabi Tel Aviv, ilk periyottan itibaren üstünlüğünü korudu.

Fenerbahçe, Euroleague'in 33. haftasında Belgrad'da karşılaştığı Maccabi Tel Aviv'e 94-89 mağlup oldu.

Salon: Aleksandar Nikolic Hall

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan), Alberto Baena (İspanya)

Maccabi Tel Aviv: Jaylen Hoard 11, Jimmy Clark 16, Roman Sorkin 19, Lonnie Walker IV 8, William Rayman, O'Shea Brissett 12, Tamir Blatt 10, Marcio Santos 10, Gur Gur El Lavi 3, John DiBartolomeo 5

Başantrenör: Oded Kattash

Fenerbahçe Beko : Metecan Birsen 14, Talen Horton Tucker 10, Khem Birch 2, Devon Hall 4, Bonzie Colson 7, Wade Baldwin 9, Nando de Colo 26, Mikael Jantunen 2, Onuralp Bitim 5, Chris Silva 10, Brandon Boston Jr, Armando Bacot

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 25-20 (Maccabi Tel Aviv lehine)

Devre: 57-43 (Maccabi Tel Aviv lehine)

3. Periyot: 72-66 (Maccabi Tel Aviv lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi

İran'ın sürpriz adımını Trump duyurdu: Bize büyük bir hediye verdiler
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail'in İran savaşı felaket bir hata

Avrupa'nın dev ülkesinden Trump'a rest: İran savaşı felaket bir hata
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son bir imza kaldı! Karşıyaka'ya yeni stat müjdesi

Şampiyonluğa koşan takıma yeni stat müjdesi
ABD'den Orta Doğu'ya askeri sevkiyat! Komutanlar bölgeye gidiyor

ABD'den savaşı yıllarca sürdürecek İran kararı
Erol Köse'nin çalışanından eleştirilere tepki: Kötü konuşanların hepsini evinde gördüm

Emektar çalışandan zehir zemberek sözler: Hepsi ekmeğini yedi
Beşiktaş'a Chelsea'den 38 milyon Euro'luk dinamo

Süper Lig devine tam 38 milyon Euro'luk dinamo
Son bir imza kaldı! Karşıyaka'ya yeni stat müjdesi

Şampiyonluğa koşan takıma yeni stat müjdesi
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti

Milyonların beklediği turnuva öncesi kriz: Fiyatlar ateş pahası