Euroleague: Maccabi Tel Aviv: 94 Fenerbahçe Beko: 89
Fenerbahçe, Euroleague'in 33. haftasında Belgrad'da Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı ve karşılaşmadan 94-89'luk skorla mağlup ayrıldı. Maccabi Tel Aviv, ilk periyottan itibaren üstünlüğünü korudu.
Salon: Aleksandar Nikolic Hall
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan), Alberto Baena (İspanya)
Maccabi Tel Aviv: Jaylen Hoard 11, Jimmy Clark 16, Roman Sorkin 19, Lonnie Walker IV 8, William Rayman, O'Shea Brissett 12, Tamir Blatt 10, Marcio Santos 10, Gur Gur El Lavi 3, John DiBartolomeo 5
Başantrenör: Oded Kattash
Fenerbahçe Beko : Metecan Birsen 14, Talen Horton Tucker 10, Khem Birch 2, Devon Hall 4, Bonzie Colson 7, Wade Baldwin 9, Nando de Colo 26, Mikael Jantunen 2, Onuralp Bitim 5, Chris Silva 10, Brandon Boston Jr, Armando Bacot
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 25-20 (Maccabi Tel Aviv lehine)
Devre: 57-43 (Maccabi Tel Aviv lehine)
3. Periyot: 72-66 (Maccabi Tel Aviv lehine) - İSTANBUL