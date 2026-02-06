Haberler

Fenerbahçe, Erzurumspor FK'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti

Fenerbahçe, Erzurumspor FK'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti
Güncelleme:
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe, Erzurumspor FK'yi 3-1 yenerek puanını 6'ya yükseltti. Anderson Talisca'nın 2 goli ve Marco Asensio'nun golü galibiyeti getirdi. Mert Günok 11 yıl aradan sonra Kadıköy'de kaleyi korudu.

FENERBAHÇE, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında sahasında ağırladığı Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 6 yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK'yı ağırladı. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ömer Faruk Turtay düdük çaldı. Ömer Faruk Turtay'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Sabri Öğe üstlendi.

Fenerbahçe, Mustafa Fettahoğlu'nun 40'ıncı dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. İkinci yarının başında 4 oyuncu değişikliği yapan teknik direktör Domenico Tedesco, hücum hattına Marco Asensio ve Anderson Talisca'yı aldı. Bu oyuncular attıkları gollerle galibiyeti getirdi. 52'nci dakikada Marco Asensio ve 69 ile 78'inci dakikada Anderson Talisca fileleri havalandırdı. Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrılarak 3 maç sonunda puanını 6 yaptı.

FENERBAHÇE, GAZİANTEP FK'YI MAĞLUP ETMESİ HALİNDE ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü hafta maçında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu maçı kazanması durumunda adını çeyrek finale yazdıracak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco bir üst tura yükselme şanslarıyla ilgili, "Kupa bizim için önemli. İçinde yer aldığımız her turnuvayı kazanmak istiyoruz. Beşiktaş'a son dakika golüyle mağlup olmamız bir üst tura çıkmamız için baskı oluşturabiliyor. Gaziantep'te kazanabilecek kalitemiz var ve bunun için elimizden geleni yapacağız" dedi.

ANDERSON TALISCA GOL SAYISINI 19 YAPTI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Erzurumspor FK karşısında attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 19'a yükseltti. Talisca'nın 4 tane de asist katkısı bulunuyor.

MERT GÜNOK, 11 YIL SONRA KADIKÖY'DE KALEYİ KORUDU

Mert Günok, ara transfer döneminde altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Erzurumspor FK maçına ilk 11'de başlayan tecrübeli kaleci, 11 yıl sonra Kadıköy'de kaleyi korudu. Mert Günok daha önce 2015 yılında Kasımpaşa'ya karşısında sarı-lacivertli formayla kaleye geçmişti.

KAMİL EFE ÜREGEN İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe altyapısından yetişen Kamil Efe Üregen, sarı-lacivertli formayı ilk kez 11'de giydi. Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile oynanan maça ilk 11'de başlayan Kamil Efe, 90 dakika sahada kaldı.

KANTE MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan kadrosuna kattığı N'Golo Kante kısa bir süre önce İstanbul'a gelmişti. Kante, Fenerbahçe'nin Erzurumspor FK ile oynadığı maçı stadyuma gelerek tribünden takip etti. Kante, maçın son bölümünde Sarı-lacivertli taraftarların tezahüratlarına el sallayarak karşılık verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

