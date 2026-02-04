Haberler

Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında sahasında yarın Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salonda yapılan core çalışması ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan sarı-lacivertliler; pas çalışması sonrası gerçekleştirdikleri taktiksel ve bireysel çalışmalarla da idmanı tamamladı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL

