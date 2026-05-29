Fenerbahçe yarı finalde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Erokspor'u 96-73 mağlup ederek seriyi 2-0 kazandı ve yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler yarı finalde Anadolu Efes ile karşılaşacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk Bayraktar

Erokspor: Pangos, Simmons 10, Cornelie 20, Egehan Arna 10, Love 16, Thomas Akyazılı 3, Thurman 6, Ahmet Duverioğlu 8, Crawford, Ozan Yılmaz, Galloway

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Fenerbahçe: Melli 5, Horton-Tucker 17, Melih Mahmutoğlu 21, Hall 5, Birch 8, Metecan Birsen 5, Baldwin IV 10, Onuralp Bitim 5, Jantunen 14, Colson 6, Mert Emre Ekşioğlu, Demircan Demir

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 11-25

Devre: 37-64

3. Periyot: 56-79 - İSTANBUL

